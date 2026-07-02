Notstand in Peru, während El Niño regnet, nähert sich

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El Niño trifft an mehreren Küsten des Pazifiks immer wieder heftig. Peru hat nun den Ausnahmezustand ausgerufen, der fast 40 % des südamerikanischen Landes betrifft. Es handelt sich um eine Maßnahme, die zwei Monate (Juli und August) gilt und 796 Bezirke umfasst, die sich über mehrere Regionen erstrecken, darunter Lima, Cusco und Arequipa. Der Grund dafür ist das drohende Risiko starker Regenfälle im Zusammenhang mit dem Wetterphänomen El Niño im Pazifischen Ozean.

Wie in anderen Ländern erlaubt der Notstand den Behörden, vor dem Regen zu handeln. Daher koordinieren regionale und lokale Regierungen bereits mit den nationalen Behörden, um außergewöhnliche Maßnahmen zur Prävention und Risikominderung durchzuführen.

Vor ein paar Wochen wurde El Niño als das stärkste Wetterphänomen seit 70 Jahren eingestuft. Sein Abschied hat Befürchtungen vor schweren Wetterstörungen geweckt, da es die Pazifikoberflächengewässer warnt und globale Wetterlagen verändert. Oft führt das in einigen Regionen zu stärkeren Regenfällen und in anderen zu Dürre, wie wir in den letzten Tagen berichtet haben. Im Fall Perus bleibt die Hauptsorge, dass Ersteres zu Überschwemmungen führen könnte.

Eine überflutete Straße in Peru vor drei Jahren. // Shutterstock

Quelle: Reuters.