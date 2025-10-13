Ich habe es schon mehrmals gesagt. Ich werde es wieder und wieder sagen; Die Nothing-Designs von Teenage Engineering sind derzeit die aufregendsten in diesem gesamten Segment, und sie machen Dinge mit Nothing-Telefonen und -Kopfhörern, an die Giganten wie Sony, Sennheiser, Bose und Sonos nicht einmal herankommen können. Das neu erschienene Over-Ear-Debüt Nothing Headphone (1) ist da sicherlich keine Ausnahme, ganz im Gegenteil. Diese wunderschönen Kopfhörer werden mit ihrem skurrilen, retro-futuristischen Look und Formfaktor nicht jedem gefallen, aber ich liebe die Art und Weise, wie sie aussehen. Als alter Designer ist es immer wieder inspirierend, Hersteller zu sehen, die wirklich an die Grenzen gehen, wenn es um innovatives und vor allem spaßiges, erlebnisreiches Industriedesign geht, und Nothing's ist derzeit das beste der Welt.

Das Design wird natürlich nicht jedem gefallen, aber ich liebe die Art und Weise, wie diese aussehen.

Die Nothing Headphones (1) sehen aus (wie Sie offensichtlich bereits gesehen haben) wie eine Mischung aus einem Paar alter AKG-Kopfhörer aus den glücklichen 70ern, einer alten Kassette und einem Armaturenbrett vom Raumschiff in Kubricks minimalistischem, wunderschönem 2001: Odyssee im Weltraum. Sie sind geradezu exquisit in der Art und Weise, wie sie entworfen wurden, und die Liebe zum Detail im Design, im Inneren der transparenten Plexiglasabdeckungen, ist erstaunlich. Allerdings finde ich das Nothing Headphone (1) nicht besonders komfortabel. Ich trage einen Kopfhörer der Größe 59 (XL) und halte den Sennheiser Momentum 4 für den bequemsten Kopfhörer in diesem Segment. Ich habe kein Problem damit, dass die Nothing Headphone (1) etwas schwerer sind (sie steigen mit stolzen 330 Gramm in den Ring, fast 100 Gramm mehr als das Gegenstück von Sennheiser), aber sie drücken ein wenig gegen Schädel und Ohren, was nicht verstellbar ist und in meinem Fall dazu geführt hat, dass sich diese Kopfhörer nach nur etwa 30 Minuten Hören unangenehm anfühlen. Abgesehen davon sind Ergonomie und Passform natürlich zu 100% subjektiv. Wenn Sie einen kleineren Kopf als ich oder einen schmaleren Kopf haben, bin ich zuversichtlich, dass Sie diese bequem finden werden.

Was die Klangqualität betrifft, so ist das Nothing Headphone (1) im drahtlosen Bluetooth-Modus in Ordnung. Der Charakter ist ein bisschen langweilig, etwas abgeschwächt in Bezug auf die Abstimmung und ich finde sie während meiner Hörstunden nie so verspielt oder lebendig wie beispielsweise die Sennheiser Momentum 4 oder ein Technics-Äquivalent. Hier gibt es zwar viel Kontrolle, was dem Lautsprechergiganten Kef zu verdanken ist, der Nothing bei der Abstimmung des Chips im Kopfhörer (1) geholfen hat, aber ich vermisse ein bisschen Leben, ein bisschen Dynamik im Mitteltonbereich und ein bisschen mehr Bässe. Erst mit dem USB-Kabel, das an den Kopfhörer und an mein Nothing 3A angeschlossen ist, kommen diese Kopfhörer dann zur Geltung, da sie dann im LDAC-Protokoll laufen können und verlustfreien 24 Bit/96 kHz Klang bieten. Hier klingen die Nothing Headphones (1) viel besser als kabellos, und es ist mir klar, dass Kef sich darauf konzentriert hat, die Konkurrenz hier zu übertreffen, was sowohl seltsam als auch etwas seltsam ist. Die gesamte Musik, die ich im kabelgebundenen Modus gehört habe, klang natürlicher, es gibt viel mehr Präsenz als im Bluetooth-Modus und ich mag hier auch den kraftvolleren und luftigeren Bass mehr. Hier kann man also audiophiles HiFi über einen "Bluetooth-Kopfhörer" bekommen, indem man einfach ein USB-C-Kabel einsteckt. Und das, bevor Sennheiser seine doppelt so teure HDB 630 überhaupt auf den Markt gebracht hat.

Die Passform und das Gewicht des Kopfhörers ist jedoch nicht optimal.

In Bezug auf die Gesprächsqualität, die Akkulaufzeit und die aktive Geräuschunterdrückung ist der Nothing Headphone (1) gut. Der ANC kann im Moment nicht wirklich mit Sony oder Bose mithalten, aber er ist gut. Ich habe diese im Fitnessstudio getestet und aufgrund des Designs und des Gewichts selbst finde ich sie für körperliche Aktivität ungeeignet, aber das ANC hat viel von dem ausgeblendet, was im Fitnessstudio um mich herum vor sich ging, und jeder, den ich angerufen habe, um die Mikrofone zu testen, hat festgestellt, dass meine Stimme im Gegensatz zu vielen anderen Headsets in der gleichen Kategorie natürlich und warm klingt. was dazu neigt, die Konversationsstimme ein bisschen dünn und nasal zu machen. Die Nothings-App und ihr eigener EQ sind jedoch gut. Hier gibt es jede Menge Einstellungen und es ist sehr klar, dass Kef hier involviert war und mir als Zuhörer echte HiFi-Möglichkeiten in Bezug auf die Einstellungen, die ich vornehmen kann, gegeben hat. Es ist auch befriedigend, dass Nothing und Teenage Engineering die Berührung übersprungen und physische Tasten in diese Kopfhörer eingebaut haben, die ich immer, immer bevorzuge.

40+ Stunden pro Ladung und guter ANC, ist sicherlich nicht schlecht.

Hier gibt es ein bisschen zu arbeiten für Nothing. Das nächste Modell muss faltbar sein, sie müssen mindestens 80 Gramm leichter sein und ich denke, der Memory-Schaum muss noch weicher sein, damit die Ohren nicht nach ein oder zwei Stunden schmerzen. Allerdings muss man sagen, dass das Nothing Headphone (1) ein beeindruckender erster Versuch ist und die Tatsache, dass die USB-C-Funktionalität mit 24 Bit/96 kHz Audio so gut klingt, wie sie es tut, macht mir als Audio-Geek wirklich Spaß. Der Akku hält über 40 Stunden pro Ladung und der mitgelieferte Aufbewahrungskoffer ist großartig. Etwas Schlechtes, viel Gutes - mit anderen Worten. Ich vermute, dass der Nothing Headphone (2) brillant sein wird.