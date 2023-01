Nothing Ear Stick stellt Komfort und Audioqualität in den Vordergrund

HQ

Wir haben eine neue Episode von Quick Look veröffentlicht, und in dieser werfen wir einen Blick auf die neuesten Ohrhörer, die aus dem Nichts kommen. Dieses Gerät, das einfach als Nothing Ear Stick bekannt ist, zielt darauf ab, Komfort und Audioqualität in den Vordergrund zu stellen und gleichzeitig die komplizierte Technologie zu reduzieren, die für die Bereitstellung eines solchen Angebots erforderlich ist.

Mit einem Gewicht von nur 4,4 Gramm verwenden diese kleinen technischen Teile einen dynamischen 12,6-mm-Treiber sowie ein ergonomisches Design, zusätzlich zu einer klaren Sprachtechnologie und Drucksteuerungen, um mit Lautstärkepegeln und so weiter zu spielen. Oh, und sie bieten auch 29 Stunden Hörzeit mit einer Ladung, wenn man die Ladung berücksichtigt, die das Gehäuse bietet.

Um unsere Meinungen und Gedanken zu den Ohrhörern zu sehen, sehen Sie sich unten die neueste Episode von Quick Look an.