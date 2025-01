Notch arbeitet an einem spirituellen Nachfolger von Minecraft

HQ

Markus "Notch" Persson, der Schöpfer von Minecraft, hat in den sozialen Medien zum Ausdruck gebracht, dass er darüber nachdenkt, ein neues Spiel zu entwickeln, das als geistiger Nachfolger von Minecraft angesehen werden könnte. In seinem Beitrag erwähnte Notch, dass er die Freude an der Arbeit an der Spieleentwicklung wiederentdeckt hat und darüber nachdenkt, etwas zu schaffen, das an seine früheren Arbeiten erinnert. Er machte jedoch deutlich, dass dieses neue Projekt nicht in Konkurrenz zu dem treten soll, woran Mojang und Microsoft derzeit arbeiten. Zu X schrieb er:

"Ich habe im Grunde Minecraft 2 angekündigt. Ich dachte, dass die Leute vielleicht TATSÄCHLICH wollen, dass ich ein weiteres Spiel mache, das dem ersten sehr ähnlich ist, und ich liebe es, wieder an Spielen zu arbeiten. Es ist mir nicht so wichtig, welches Spiel ich zuerst mache (oder ob ich sogar mehr mache), aber ich weiß, dass ich eines mache, also dachte ich mir, ich wäre absolut bereit, es in Form eines spirituellen Nachfolgers von Minecraft ehrlich zu versuchen und eine Umfrage darüber zu starten.

Meine Absicht ist es, klar und ehrlich zu sein, indem ich sage, dass spirituelle Nachfolger in der Regel irgendwie... Weißt du... abgespült. Tragisch. Die Dinge, die ich in meinem nächsten Spiel sowieso befürchte, und ich versuche, mich dazu zu drängen, sie zu vermeiden. Warum also nicht das tun, was die Leute wollen und bereit sind, mir irgendwie noch MEHR Geld zu geben?"

Notch schloss mit der Aussage, dass er sich nicht sicher sei, ob das Projekt jemals eine fertige Veröffentlichung erreichen werde, aber dass er den Prozess genieße und bereit sei, es ernsthaft zu versuchen.

"Ehrlich gesagt bin ich mir nicht einmal sicher, ob ich es bis zur Veröffentlichung schaffe, da ich mein ganzes Leben lang ich war. Aber ich weiß, dass ich es wirklich liebe, Spaß daran zu haben, in einem Büro an einem Spiel zu arbeiten, und würde es gerne ausprobieren."

Es ist nun fast 15 Jahre her, dass die erste Version von Minecraft veröffentlicht wurde – ein Spiel, das Notch in nur wenigen Tagen entwickelte und das später zu einem globalen Phänomen wurde, das ihn zum Milliardär machte. Seinen vollständigen Beitrag zu X könnt ihr euch unten ansehen. Wir bei Gamereactor wünschen Notch viel Glück und freuen uns, dass er seine Leidenschaft für die Spieleentwicklung wiederentdeckt hat.

Spielen Sie immer noch Minecraft ?