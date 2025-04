Not Just a Goof veröffentlicht offiziellen Trailer vor der Veröffentlichung nächste Woche

A Goofy Movie, der 1995 in die Kinos kam, ist ein Zeichentrickklassiker, der uns einen ganz anderen Blick auf einen von Mickey Mouse's Kumpels ermöglichte. Der Film, der sich mit ziemlich komplexen Themen wie Vaterschaft beschäftigt, wird in guter Erinnerung behalten und wird am 7. April einen Dokumentarfilm über die Entstehung des Films erhalten.

Vor der Veröffentlichung des Dokumentarfilms haben wir in einem neuen Trailer einen Blick auf den Film werfen können. Mit Interviews mit den Machern von A Goofy Movie, unveröffentlichten Zeichnungen und frühen Animationsstücken taucht Not Just a Goof wie nie zuvor in den Film ein.

Da Disney mit seinen Zeichentrickfilmen von Märchen wegkommen wollte, wurde A Goofy Movie geboren, und obwohl der Prozess der Produktion schwierig war, war das Ergebnis es wert. Schauen Sie sich den Trailer von Not Just a Goof unten an:

