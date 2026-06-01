Nostalgisches und wildes AC Cobra GT Coupe enthüllt

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Normalerweise sorgt das Abschneiden eines Autos für ein gewisses Drama, aber beim ausgefallenen AC Cobra passiert das eigentlich nicht.

Lernen Sie den AC Cobra GT Coupé kennen, den ersten Cobra mit festem Dach von AC Cars. Er ist inspiriert vom A98 Le Mans Rennwagen von 1964, basiert aber auf derselben Basis wie der GT Roadster.

Das bedeutet eine Karosserie aus Carbonfaser, bis zu 720 PS aus einem Ford-basierten 5,0-Liter-V8 und die Wahl zwischen einem Automatikgetriebe oder einem Sechsgang-Schaltgetriebe.

Im Gegensatz zu vielen modernen Retro-Sportwagen wird das GT Coupe nicht als Hardcore-Rennstreckenmaschine positioniert. AC beschreibt ihn als einen echten Grand Tourer, komplett mit Klimaanlage, Navigation, elektrischen Fensterhebern und ausreichend Innenraumplatz für Fahrer über 1,80 m. Das Interieur verbindet analog inspirierte Details mit moderner digitaler Technologie und versucht, altmodischen Charakter mit alltäglicher Benutzerfreundlichkeit in Einklang zu bringen.

Der Saugmotor GT Coupe startet bei 75.000 £ vor Steuern, und das ist die weniger leistungsstarke Version mit 450 PS. Die aufgeladene Version beginnt bei 300.000 €. Die Produktion wird äußerst begrenzt sein, mit ersten Kundenlieferungen für 2028, nachdem AC seinen bestehenden GT Roadster-Bestellstau abgeschlossen hat.