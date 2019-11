Nostalgischer Launch-Trailer zelebriert klassische Rundenstrategie in Age of Empires II: Definitive Edition

Am Freitag erschien die Definitive Edition von Age of Empires II, die ihren Namen wohl alle Ehre machen soll (unsere Kritik lest ihr kommende Woche bei uns). Der Klassiker des Strategie-Genres war eines der vielen Themen der X019-Show von Microsoft, auf der wir einen Launch-Trailer für diese Version gesehen haben. Dieses Video zelebriert das Erbe der Serie und zeigt uns noch einmal die Vergangenheit, alte Röhrenmonitore und unsere ungeschönten Erinnerungen. Anschließend wird die neue und verbesserte Version in Aktion präsentiert, was uns zur Gegenwart führt.

