Nosferatu Regisseur Robert Eggers lobt SpongeBob dafür, dass er Kindern etwas über Vampire beigebracht hat

Vor der Veröffentlichung seines mit Spannung erwarteten Horrorfilms Nosferatu am 25. Dezember 2024 hat Regisseur Robert Eggers in einem Interview mit The Hollywood Reporter einen unerwarteten Gruß an SpongeBob Schwammkopf gerichtet. Bei der Premiere in Los Angeles teilte Eggers mit, dass der ikonische Zeichentrickfilm, in dem Graf Orlok (Nosferatu ) in mehreren Episoden zu sehen war, eine Schlüsselrolle dabei spielte, das junge Publikum mit dem klassischen Vampir vertraut zu machen.

Eggers erinnerte sich an seine eigenen Kindheitserfahrungen mit Muppet Babies und erklärte, wie solche Shows ihm halfen, sich mit klassischen Filmen vertraut zu machen, ein Gefühl, das er SpongeBob für eine neue Generation zuschreibt. Star Nicholas Hoult äußerte sich ebenfalls humorvoll und gab zu, dass er sich die SpongeBob-Episoden noch nicht noch einmal angesehen hatte, aber die Verbindung zu schätzen wusste.

In Eggers' Version von Nosferatu spielt Bill Skarsgård, bekannt für seine Rolle als Pennywise in It, den furchterregenden Vampir, neben Lily-Rose Depp als seine zum Scheitern verurteilte Besessenheit. Der Trailer des Films hat Skarsgårds Darstellung weitgehend unter Verschluss gehalten, wobei der Schauspieler aufgeregt ist, das "Biest" in voller Länge zu enthüllen. Depp drückte ihre Ehrfurcht über Skarsgårds Verwandlung in die ikonische Figur aus, und auch Co-Star Emma Corrin lobte seine Tiefe in der Rolle.

Bei der Veröffentlichung am Weihnachtstag scherzte Eggers über den familienfreundlichen Reiz des Films: "Nehmen Sie auf jeden Fall die ganze Familie mit, je jünger, desto besser".