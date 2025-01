Nosferatu: Der nächste Film des Regisseurs heißt Werwulf

HQ

Nach dem großen Erfolg des blutigen Vampirstreifens Nosferatu, der bisher weltweit mehr als 156 Millionen Dollar eingespielt hat, plant Robert Eggers nun, weitere ähnliche antike Mythen zu erforschen. Genauer gesagt stehen Werwölfe in seinem kommenden Film Werwulf auf der Speisekarte, einem Film, für den Eggers selbst in Zusammenarbeit mit Sjón das Drehbuch geschrieben hat.

Laut Deadline spielt der Film im England des 13. Jahrhunderts und es wird erwartet, dass der Film einige entzückende historische Dialoge enthält, in dem Stil, den Eggers bereits in ähnlichen historischen Projekten wie The Witch und The Lighthouse gezeigt hat. Ursprünglich war sogar geplant, Werwulf komplett in Schwarz-Weiß zu filmen, was sich leider geändert hat.

Die Frage ist nun, ob Eggers den Erfolg noch einmal wiederholen kann. Der viel gehypte Wolf Man von Universal hat es nicht geschafft, ein breiteres Publikum zu erreichen, und wurde für seinen Mangel an intensiven Horrorelementen kritisiert. Etwas, von dem wir von Werwulf wohl noch viel mehr erwarten können, zumindest mit Eggers auf dem Regiestuhl.

Ist das ein Projekt, das sich für Sie spannend anhört?