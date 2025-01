Nosferatu Blu-ray-Set für erweiterten Schnitt

HQ

Robert Eggers' Nosferatu hat seit seiner Weihnachtsveröffentlichung Kritiker und Publikum im Sturm erobert und wurde für seinen gotischen Charme und seine herausragenden Darbietungen gelobt. Jetzt haben die Fans einen zusätzlichen Grund zum Feiern, denn der Regisseur enthüllte Pläne für einen erweiterten Schnitt auf Blu-ray. Die Ankündigung, die kürzlich in einem Interview mit Esquire UK geteilt wurde, hat die Enthusiasten gespannt auf das gemacht, was kommen wird.

Obwohl Details zum Veröffentlichungsdatum der Blu-ray rar bleiben, wird spekuliert, dass sie im März oder April erscheinen wird, was möglicherweise zu 30 Minuten bisher ungesehenem Filmmaterial hinzukommen könnte. Diese verlängerte Laufzeit verspricht, den atmosphärischen Schrecken und die atemberaubende Grafik zu verstärken, die die Kinoversion zu einer herausragenden Version gemacht haben. Eggers deutete an, dass eine besonders markante Einstellung, die aus Gründen des Tempos nicht in der Kinofassung enthalten war, ihren Weg in diese Ausgabe finden wird. Da der Kinostart bereits 132 Minuten dauert, könnte der Extended Cut einen tieferen Einblick in diese Neuinterpretation des Klassikers von 1922 bieten.

Sind Sie bereit, sich in mehr Nosferatu zu versenken, wenn die Blu-ray erscheint?