Ich hatte die höchsten Erwartungen an Nosferatu, und es ist ziemlich offensichtlich, warum. Ich liebe Horrorfilme, ich studiere sie, erforsche sie und setze Prioritäten bei ihnen. Ich denke, Robert Eggers hat ein Händchen für das Genre, und das beweist sich in The Witch, The Northman und bis zu einem gewissen Grad in The Lighthouse (den andere ein wenig mehr zu mögen scheinen als ich). Der Punkt ist, dass alle Sterne hier ausgerichtet sind; Robert Eggers' gotisch-dramatischer Stil, sein nachweislich avanciertes Verständnis des Genres und die legendärste Horrorgeschichte aller Zeiten - Nosferatu.

Nun, besser geht es nicht, und nach einem eindrucksvollen Trailer, der die typische Eggers-Energie verströmt, und ziemlich soliden Kritiken von Pressevertretern, die den Film auf verschiedenen Filmfestivals gesehen haben, setzte ich mich, wie gesagt, mit den höchsten Erwartungen in die Dunkelheit des Kinos.

Stellen Sie sich also meine Überraschung vor, als ich zwei Stunden später ein wenig enttäuscht die Dunkelheit verließ. Ich werde keine Kolumne damit verbringen, zu argumentieren, dass der Film schlichtweg schlecht ist, ganz im Gegenteil, aber ich werde diese Enttäuschung ein wenig kontextualisieren und erklären, warum ich das Gefühl habe, dass die tatsächliche Wirkung des Films nicht ganz den Erwartungen entspricht, die durch die paratextuellen Umstände entstanden sind.

Nosferatu erzählt die Geschichte von Thomas und Ellen Hutter, gespielt von Nicholas Hoult und Lily-Rose Depp, die gerade geheiratet haben, aber ihre Flitterwochen werden durch eine notwendige Reise für Thomas unterbrochen, der aufgrund seines neuen Jobs nach Transsilvanien reisen muss, um sich mit dem Kunden Graf Orlokk (gespielt von einem nicht wiederzuerkennenden Bill Skarsgaard) zu treffen. der persönlichen Service wünscht, da er 1838 ein großes Anwesen in Hutters Heimatstadt Wisburg kaufen möchte. Diejenigen unter euch, die die Geschichte kennen, wissen bereits, dass Graf OrlokkNosferatu er selbst ist, und er hat sich in Ellen Hutter verliebt, und plötzlich ist alles, was Thomas liebt, in schrecklicher Gefahr. "Er kommt", sagen diejenigen, die spüren, dass etwas Böses kommt.

Zunächst einmal sind viele der Schlüsselaspekte des Films mehr als felsenfest. Lily-Rose Depp liefert eine großartige Leistung als Ellen ab, um es gelinde auszudrücken, und ihre Präsenz ist sowohl unendlich physisch als auch fantastisch präsent. Wenn Sie Zweifel hatten, nachdem Sie gesehen haben, wie sie in "The Idol" vom Schöpfer von Euphoria enttäuscht hat, denken Sie noch einmal darüber nach - sie hat eine Bandbreite und sie ist brillant. Sie wird von soliden Leistungen von Hoult und Willem Dafoe flankiert, und obwohl Aaron Taylor-Johnson in seiner Effektivität mehr schwankt, ist der Film insgesamt gut gespielt.

An Skarsgaards Leistung ist nichts auszusetzen, aber hier haben wir wirklich einen zentralen Nerv getroffen, der eine der größten Enttäuschungen des Films ist. Eggers hat Mühe, Spannung zu erzeugen. Der gesamte erste Akt ist eine einzige große Spannungsübung, die das Publikum auf das allgegenwärtige Böse vorbereitet, das von Orlokks Schloss ausgeht, und während Eggers Skarsgaards Stimme eine angemessen rasselnde Tiefe verleiht, ist sein tatsächliches Aussehen einfach nicht furchteinflößend genug, um ihn sehr lange gruselig zu halten. Diese Interpretation ist ziemlich nah an der Vorlage, und die Erfahrenen unter euch werden wissen, dass Orlokk in der zweiten Hälfte tatsächlich ziemlich viel als Charakter zu sehen ist. Das ist zwar gut für seinen Charakter, aber es dient nur dazu, den gruseligen Ballon weiter zu entleeren, und obwohl sich der Film auch auf Sexualität, Aberglauben und eine Reihe anderer ernster Themen konzentriert, ist es immer noch so, als ob Eggers denkt , dass wir uns hinter dem Kinosessel verstecken, als Orlokk in einer bestimmten Szene seinen Auftritt hat, aber durch Überbelichtung und eine Figur, die nicht annähernd so beängstigend ist wie erhofft, Er ist einfach nicht diese alles verschlingende Präsenz, als die ihn der Film positioniert.

Man sagt: "Zeig uns nicht das Monster", aber das kannst du tatsächlich. Es geht darum, das Geheimnis, die Vorfreude und die Angst im Mittelpunkt zu halten, und als die Handlung selbst die Spannung ablöst, die in der ersten Hälfte so effektiv aufgebaut wurde, beginnt Nosferatu sogar ein wenig... lang?

Allerdings ist jede einzelne Szene mit technischem Einfallsreichtum konstruiert, den man einfach nicht jeden Tag und jedes Jahr sieht. Eggers bedient sich der gleichen Gothic-Horror-Werkzeuge, die auch in The Witch so gut funktioniert haben, und die Beleuchtung, die Kontraste und die Kameraarbeit sind alle mit lobenswerter Präzision ausgeführt. Er ist ein Meister der Arbeit, und Eggers hat das Auge, weiß aber auch, wie er sich mit Talenten umgeben, die seine Vision verstehen.

Nosferatu ist eine denkwürdige, gut umgesetzte Ergänzung seines mittlerweile beeindruckenden Katalogs, und er bleibt einer der Regisseure, die man im Auge behalten sollte, besonders wenn man das Horrorgenre mag, aber auch, wenn man es nicht mag. Nosferatu ist ein guter Film, schafft es aber nicht, den riesigen Scheck einzulösen, der ausgestellt wird, und vereint so viel Potenzial sowohl in der Geschichte selbst, der begleitenden Ikonografie als auch in den Talenten sowohl vor als auch hinter der Kamera. Ich wünschte, Orlokk wäre sparsamer eingesetzt worden, auch wenn es auf Kosten der Treue zum Quellenmaterial ging, und dass mehr Arbeit in seinen Charakter und sein Gesicht gesteckt worden wäre. Allerdings ist dies kein Film, den Sie bereuen werden, das ist sicher.

"Er kommt".