Norwegischer Monsterfilm Kraken bricht Rekorde vor der Veröffentlichung

Der norwegische Monsterfilm Kraken hat die Filmwelt bereits mit rekordverdächtigen weltweiten Vorverkäufen verblüfft - obwohl seine Premiere noch Monate entfernt ist. Er hält nun den Titel für den stärksten Vorverkauf aller Zeiten für einen norwegischen Genrefilm.

Ein zweiter Teaser wurde kürzlich auf YouTube veröffentlicht und hat sich schnell zu einem heißen Thema im Internet entwickelt - nicht nur lokal, sondern auch in Ländern wie Deutschland, Frankreich und Spanien sowie in Südamerika. Die Geschichte folgt der Meeresbiologin Johanne, die nach einer Reihe seltsamer Ereignisse in einem norwegischen Fjord beginnt, einen uralten Mythos aufzudecken: Eine kolossale Kreatur - die Kraken - ist unter der Oberfläche erwacht.

Kraken soll im Oktober in den norwegischen Kinos Premiere feiern und ihr könnt euch den Teaser-Trailer unten ansehen.