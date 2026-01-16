Norwegische Politiker verurteilen Trumps Annahme der Friedensnobelmedaille

HQ

Norwegische Politiker haben Donald Trump dafür kritisiert, dass er die Friedensnobelmedaille von der venezolanischen Oppositionsführerin María Corina Machado entgegengenommen hat, und bezeichneten diesen Schritt als absurd und schädlich für den Ruf des Preises.

Machado überreichte Trump am Donnerstag im Weißen Haus die Medaille und lobte sein Engagement für Venezuelas Freiheit. Trump behauptete später in den sozialen Medien, sie habe ihm ihren Friedensnobelpreis überreicht, was zu einer schnellen Klarstellung von Nobelinstitutionen führte, dass zwar eine Medaille den Besitzer wechseln kann, der Preis selbst aber nicht übertragen werden kann.

Trump und Machado // Shutterstock

Politische Führungspersönlichkeiten in ganz Norwegen waren scharf. Kirsti Bergstø, Vorsitzende der Sozialistischen Linken, bezeichnete die Geste als bedeutungslos und warf Trump vor, die Ehre nicht würdig zu sein, wobei sie auf seine jüngsten Drohungen gegen Grönland als Beweis verwies.

Der Parteivorsitzende der Zentrumspartei, Trygve Slagsvold Vedum, bezeichnete Trump als einen "klassischen Angeber", der sich mit den Leistungen anderer schmücken wolle, während der ehemalige Osloer Bürgermeister Raymond Johansen warnte, die Episode könne eine der weltweit angesehensten Auszeichnungen politisieren und untergraben... Was hältst du von der Situation?