Norweger Bodø/Glimt fügt Inter Mailand auf die Liste der Verluste in der Champions League hinzu: 3:1

Das norwegische Team Bodø/Glimt aus Bodø, einer Stadt mit 42.000 Einwohnern, bleibt eine der herausragenden Überraschungen der UEFA Champions League 2025/26: Nachdem sie sich knapp für die K.-o.-Play-offs qualifizierten und damit die Ligaphase 23 mit neun Punkten beendete (wie Marseille, Pafos oder Union Saint-Gilloise, die wegen ihres Tordurchschnitts ausgeschieden sind), sie stehen nun kurz vor ihrer ersten Champions-League-Achtelfinale, nachdem sie Inter Mailand mit 3:1 besiegt haben.

Ihr Lauf in der Ligaphase beinhaltete überraschende Siege gegen Manchester City (3:1) und Atlético de Madrid (2:1). Inter Mailand wird nun auf die Liste der wichtigsten Siege dieser norwegischen Mannschaft gegen europäische Giganten gesetzt. Bodo erreichte außerdem ein Unentschieden gegen Tottenham Hotspur und Borussia Dortmund.

Bodo/Glimt ist noch nie so weit in die Champions League gekommen. Ihre besten Ergebnisse in europäischen Wettbewerben waren die Halbfinals der Europa League 2024/25 gegen den späteren Sieger Tottenham Hotspur sowie das Viertelfinale der Conference League 2021/22.

Das Spiel am Mittwoch stand zur Halbzeit 1:1, doch zwei Tore in drei Minuten von Jens Petter Hauge und Kapser Waarts in der 61. und 64. Minute schockierten Inter Mailand, das den Abstand nicht verkürzen konnte und nächste Woche in Mailand hart arbeiten muss, um die Situation zu drehen.

Inter Mailand erreichte letztes Jahr das Champions-League-Finale, musste jedoch gegen PSG mit 0:5 demütigen. Sie gehören zu den solidesten Teams im Inland und führen die Serie A mit sieben Punkten Vorsprung auf AC Mailand mit 20 Siegen, 4 Niederlagen und 1 Unentschieden an, aber der Ausscheiden aus der Champions League vor den Play-offs wäre ein schwerer Rückschlag...