Norwegens König Harald wird aus dem Krankenhaus in Spanien entlassen

HQ

Norwegens König Harald, 89 Jahre alt, wird am Donnerstag nach einer Behandlung wegen einer Hautinfektion und Dehydrierung am Bein aus einem Krankenhaus auf Teneriffa entlassen, wie der Königspalast bekannt gab.

Der König erkrankte Anfang dieser Woche während eines privaten Urlaubs in Spanien. Er und Königin Sonja werden ihren Aufenthalt auf der Insel fortsetzen, wobei der persönliche Arzt des Königs für einige Tage bleibt, um seine Genesung zu überwachen...