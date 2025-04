Norwegens F-35-Flotte erhält neue Feuerkraft mit JSM-Raketen

HQ

Die neuesten Nachrichten über Norwegen . Das Land hat mit der Lieferung seiner ersten Joint Strike Missiles (JSM) für die F-35-Kampfflugzeuge einen bedeutenden Schritt in der Modernisierung seiner Verteidigung erreicht. Dies geschieht kurz nach Abschluss des Erwerbs der gesamten Flotte von 52 F-35 durch das Land.

Das JSM, das von Kongsberg Defence & Aerospace in Zusammenarbeit mit der norwegischen Defense Materiel Agency entwickelt wurde, bietet fortschrittliche Präzisionsangriffsfähigkeiten, die es der F-35 ermöglichen, verteidigte Ziele auf größere Entfernungen zu bekämpfen und gleichzeitig ihr Tarnkappenprofil beizubehalten.

Damit ist das norwegische Militär in der Lage, seine Fähigkeit zum Schutz vor zukünftigen Bedrohungen zu verbessern und seine Verteidigungsstrategie sowohl an Land als auch auf See zu sichern. Im Moment bleibt abzuwarten, wie die operativen Auswirkungen des JSM die Verteidigungsposition des Landes verändern werden.