Norwegens 2-Billionen-Dollar-Vermögensfonds lehnt Elon Musks Tesla-Gehaltsdeal in Höhe von 1 Billion US-Dollar ab

Der norwegische Staatsfonds mit einem Volumen von 2 Billionen US-Dollar kündigte am Dienstag an, dass er auf der Jahreshauptversammlung von Tesla gegen das von Elon Musk vorgeschlagene Gehaltspaket in Höhe von 1 Billion US-Dollar stimmen wird und brach damit mit dem Management, obwohl Musk gewarnt hatte, dass er zurücktreten könnte, wenn der Plan abgelehnt wird.

Der Fonds, der von Norges Bank Investment Management (NBIM), einem der größten Investoren von Tesla, verwaltet wird, sagte, er habe bereits seine Stimme abgegeben und nannte die "Gesamtgröße der Prämie, die Verwässerung und die mangelnde Minderung des Risikos von Schlüsselpersonen" als eine seiner Hauptbedenken.

"Wir schätzen zwar den erheblichen Wert, der durch die visionäre Rolle von Herrn Musk geschaffen wurde, sind aber besorgt über die Gesamtgröße der Auszeichnung", sagte NBIM in einer Erklärung und fügte hinzu, dass es den "konstruktiven Dialog" mit Tesla über Governance- und Vergütungsfragen fortsetzen werde.

Bedenken hinsichtlich des Gesamtvolumens des Preises

NBIM hält einen Anteil von 1,14 % an Tesla, der im Juni rund 118,3 Milliarden norwegische Kronen (11,6 Milliarden US-Dollar) wert war. Der Aktienkurs von Tesla fiel nach der Ankündigung im vorbörslichen Handel um 2,5%.

Der vorgeschlagene Plan würde Musk in den nächsten zehn Jahren Aktienoptionen im Wert von fast 1 Billion US-Dollar gewähren, abhängig von Leistungsmeilensteinen, wodurch seine Stimmrechte im Unternehmen effektiv erweitert werden.

Der Deal stieß auf wachsenden Widerstand von Gewerkschaften, Aktionärsgruppen und den Stimmrechtsberatern ISS und Glass Lewis, die argumentieren, dass das Vergütungspaket überzogen sei. Musk wies ihre Kritik zurück und bezeichnete die Firmen als "Unternehmensterroristen".

Im vergangenen Jahr stimmte NBIM auch gegen die Wiedereinführung von Musks früherem Gehaltspaket in Höhe von 56 Milliarden US-Dollar, das ein US-Richter gekippt hatte, bevor es später von den Aktionären erneut genehmigt wurde. Musk, dessen Vermögen auf 504 Milliarden US-Dollar geschätzt wird, ist laut Forbes nach wie vor der reichste Mensch der Welt.