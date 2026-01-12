Norwegen verspricht fast 400 Millionen Dollar zur Unterstützung des ukrainischen Energiesektors

HQ

Norwegen wird etwa 400 Millionen US-Dollar (340 Millionen Euro) Notfallmittel zur Unterstützung des ukrainischen Energiesektors bereitstellen, mit dem Ziel, dem Land zu helfen, Strom, Heizung und andere wichtige Dienstleistungen angesichts der verstärkten russischen Angriffe aufrechtzuerhalten.

Die norwegische Regierung erklärte, die Finanzierung sei Teil ihres Hilfspakets für die Ukraine für 2026, da Russland weiterhin Kraftwerke und Energieinfrastruktur im Winter, wenn die Temperaturen stark gesunken sind, ins Visier nimmt.

Das norwegische Parlament genehmigte insgesamt 85 Milliarden norwegische Kronen (8,45 Milliarden US-Dollar) an Hilfen für die Ukraine für 2026. Von diesem Betrag:



70 Milliarden Kronen sind für militärische Hilfe vorgesehen.



15 Milliarden Kronen sind für zivile und humanitäre Unterstützung vorgesehen.



Im zivilen Paket:



4,8 Milliarden Kronen sind für Energiesicherheit und -versorgung vorgesehen.



4 Milliarden Kronen für Haushaltshilfe und Wiederaufbau.



3,5 Milliarden Kronen für humanitäre Hilfe.



Zusätzliche Mittel richten sich an Unternehmensentwicklung, Governance-Reformen, Zivilgesellschaft und Unterstützung für Moldawien.



Die Ankündigung erfolgt, während die europäischen Länder weiterhin die finanzielle und militärische Unterstützung für die Ukraine ausweiten, wobei die EU-Führer kürzlich einem Kredit in Höhe von 90 Milliarden Euro zugestimmt haben, um Kiew während des Krieges bei der Aufrechterhaltung seiner Verteidigung und Wirtschaft zu unterstützen.