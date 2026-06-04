Norwegen unterstützt die Beschwerde gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen des umstrittenen "Friedenspreises", der Trump verliehen wurde

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Der norwegische Fußballverband (NFF) unterstützt die Beschwerde gegen FIFA-Präsident Gianni Infantino wegen eines "Verstoßes gegen politische Neutralitätsregeln", nachdem sie im vergangenen Jahr Donald Trump den ersten "FIFA-Friedenspreis" verliehen hat. Tage nach dem Preis erklärte die gemeinnützige Organisation FairSquare, dass "ein Preis dieser Art für einen amtierenden politischen Führer an sich ein klarer Verstoß gegen FIFAs Neutralitätspflicht sei" und dass Infantino "offen die Regeln der Organisation missachtet und sich auf eine Weise verhält, die sowohl gefährlich als auch direkt den Interessen des beliebtesten Sports der Welt widerspricht."

Lise Klaveness, NFF-Präsidentin, sagte am Dienstag während der Präsentation der Nationalmannschaft für die Weltmeisterschaft, angeführt von Erling Haaland, Martin Odegaard und Alexander Sorloth, dass sie bis zum Ende des Wettbewerbs am 19. Juli warten werden, um die Beschwerde aktiv zu unterstützen und um Treffen mit der FIFA zu bitten. Was Norwegen bereits getan hat, ist, einen Brief an die FIFA zu senden, in dem er die Beschwerden von FairSquare unterstützt, was politische Reibungen innerhalb des Fußballverband auslöste und als "problematisch" wahrgenommen wurde.

"Wir haben es geschickt, und es löst einige politische Reaktionen aus. Aber es wird abgeschickt, und das ist abgehakt. Wir werden nachverfolgen, voranschreiten, Treffen anfordern und Momentum aufbauen, sobald die Weltmeisterschaft vorbei ist", sagte Klaveness über Reuters.