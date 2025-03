Norwegen stockt Hilfe für die Ukraine inmitten diplomatischer Spannungen auf

HQ

Norwegen wird eine deutliche Aufstockung der Finanzhilfe für die Ukraine vorschlagen, wobei sich die Regierung darauf vorbereitet, den Antrag in naher Zukunft dem Parlament vorzulegen, sagte Norwegens Ministerpräsident Jonas Gahr Stoere am Samstag dem öffentlich-rechtlichen Sender NRK (via Reuters).

Der Schritt folgt auf eine frühere Zusage von rund 3 Milliarden Euro für 2025 und ein breiteres Paket von insgesamt etwas mehr als 13 Milliarden Euro bis 2030. Premierminister Jonas Gahr Stoere, der kürzlich Kiew besuchte, wird in London mit den europäischen Staats- und Regierungschefs und dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj zusammentreffen und die Unterstützung Norwegens bekräftigen.

Unterdessen eskalierten die diplomatischen Spannungen, nachdem Selenskyjs Treffen mit US-Präsident Donald Trump in einer ungewöhnlich öffentlichen Konfrontation über den Krieg mit Russland endete. Vorerst bleibt abzuwarten, wie sich die verstärkte Unterstützung Norwegens auf die breitere geopolitische Landschaft auswirken wird.