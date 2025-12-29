Norwegen startet den weltweit ersten Panorama-Nachtzug, um den Nordlichtern nachzujagen

HQ

Norwegen hat den weltweit ersten panoramischen Nachtzug gestartet, der Reisenden einen klaren Blick auf das Nordlicht bieten soll. Bekannt als Midnight Aurora Route, verkehrt der Zug während der Hochsaison der Aurora von Oktober bis März, wobei die Wagen Glaswände und Decken aufweisen, damit Fahrgäste das Aurora Borealis aus beheizten, klimatisierten Kabinen beobachten können.

Laut Travel And Tour World fährt der Zug vom Bahnhof Narvik nördlich des Polarkreises ab und fährt entlang der historischen Ofoten-Linie, vorbei an Bergen, Fjorden und schneebedeckten Landschaften. Planmäßige Stationen in Bjornfjell und Katterat Station ermöglichen es den Fahrgästen, kurz den Zug zu verlassen, um Lagerfeuer, heiße Getränke und kurze Geschichtenerzählstunden zu genießen.

Nordlichter-Zug // Shutterstock

Jeder Wagen verfügt über eine schwache Innenbeleuchtung, um Blendung zu minimieren, und die Fahrgäste haben Zugang zu Führern, die Tipps zur Aurorafotografie und wissenschaftliche Informationen zur geomagnetischen Aktivität bieten. Multimediale Bildschirme zeigen Echtzeitdaten, die von Bordsensoren gesammelt werden, die Wolkenbedeckung und Sonnenaktivität überwachen.

Für Interessierte kostet die Tickets etwa 130 €, und eine Vorbuchung wird wegen begrenzter Sitzplätze empfohlen. Laut Travel And Tour World wird der Zug vom erneuerbaren Wasserkraftnetz Norwegens betrieben, und der Service nutzt bestehende Eisenbahninfrastruktur, um die Umweltbelastung zu minimieren.