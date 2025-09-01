Norwegen sichert sich in Großbritannien gebaute Fregatten bei seiner bisher größten Verteidigungsinvestition

HQ

Die neuesten Nachrichten über Norwegen . Das nordische Land hat das Vereinigte Königreich als seinen wichtigsten Partner für eine neue Flotte fortschrittlicher Kriegsschiffe ausgewählt, was die bisher größte Verteidigungsinvestition des Landes darstellt (14 Milliarden US-Dollar), teilte die norwegische Regierung mit.

Die Vereinbarung sieht vor, dass die Fregatten des Typs 26 von BAE Systems in Glasgow gebaut und später in die norwegische Marine integriert werden, um deren Fähigkeiten zur U-Boot-Abwehr zu verbessern. Oslo prüfte die Vorschläge mehrerer europäischer und US-amerikanischer Konkurrenten, bevor es sich für Großbritannien entschied.

"Es war eine schwierige Wahl, die vier Kandidaten haben starke und wettbewerbsfähige Vorschläge gemacht. Sie alle sind enge Verbündete. Die umfassende sicherheits- und verteidigungspolitische Zusammenarbeit wird mit allen mit voller Kraft fortgesetzt", sagte Jonas Gahr Støre (hier).

Die Schiffe werden denen entsprechen, die für die Royal Navy in Dienst gestellt wurden, um die Interoperabilität und die optimierte Wartung zwischen den beiden Verbündeten zu gewährleisten. Die Auslieferungen sollen im nächsten Jahrzehnt beginnen, wobei der Einsatz voraussichtlich mehrere Generationen von Marineoperationen umfassen wird.