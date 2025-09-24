Norwegen sagt, dass es keinen bestätigten Zusammenhang zwischen Drohnenvorfällen in Oslo und Kopenhagen gibt

HQ

Vor zwei Tagen erhielten wir die Nachricht, dass der Flughafen Kopenhagen geschlossen wurde, nachdem "große Drohnen in der Gegend geflogen waren". Etwas später erhielten wir auch die Nachricht, dass der Flughafen Oslo den Flugverkehr aussetzte, nachdem Drohnenaktivitäten festgestellt wurden. Nun haben norwegische Beamte erklärt, dass Untersuchungen von Drohnensichtungen an den Flughäfen Oslo und Kopenhagen trotz der Ähnlichkeiten zwischen den Vorfällen keinen direkten Zusammenhang ergeben haben. Beide Flughäfen waren gezwungen, den Betrieb einzustellen, nachdem nicht identifizierte Drohnen gesichtet worden waren, was Bedenken hinsichtlich möglicher hybrider Bedrohungen aufkommen ließ. Die Behörden haben die Ereignisse zwar keinem bestimmten Land zugeschrieben, aber die jüngsten Spannungen im Zusammenhang mit dem Eindringen in den Luftraum und Cyberangriffen haben das Bewusstsein der NATO für mögliche Provokationen geschärft. Glauben Sie, dass diese beiden Drohnenvorfälle miteinander verbunden sind? Wenn Sie mehr Details erfahren möchten, können Sie dies natürlich über den folgenden Link tun. Go!