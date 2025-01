Norwegen ist führend auf dem Weg in eine vollelektrische Zukunft

HQ

Bis Ende 2025 wird Norwegen offiziell alle neuen Benzin- und Dieselfahrzeuge von seinen Straßen nehmen, mit dem Ziel, vollelektrisch zu werden. Was im Jahr 2010 mit einem winzigen Marktanteil von 1 % bei Elektrofahrzeugen begann, ist nach Angaben des norwegischen Straßenverbands heute auf fast 89 % explodiert. In den ersten Wochen des Jahres 2025 ergaben die von der norwegischen Straßenverwaltung veröffentlichten Daten, dass Elektrofahrzeuge mehr als 96 % der Neuwagenverkäufe ausmachten. Norwegens Geheimnis? Es ist eine Mischung aus starker Regierungspolitik, fantastischen Anreizen und einer Bevölkerung, die den Wechsel vollziehen will. Das Land hat Elektrofahrzeuge mit Vergünstigungen wie Mehrwertsteuerbefreiungen, Steuernachlässen und einfachem Zugang zu Ladestationen so attraktiv gemacht, dass es jetzt unmöglich ist, die elektrische Revolution zu ignorieren. Experten prognostizieren sogar, dass Norwegens EV-Durchdringung bald 100 % erreichen wird. Der Wandel war so dramatisch, dass selbst entschiedene Kritiker inzwischen Elektrofahrzeuge fahren. Können andere Länder dem Beispiel Norwegens folgen oder handelt es sich um eine einzigartige norwegische Erfolgsgeschichte? Was denkst du?

Ist eine vollelektrische Welt für alle in Reichweite?

Shutterstock

Werbung: