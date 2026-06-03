Norwegen hatte den wärmsten Frühling seit Beginn der Aufzeichnungen

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Das Norwegische Meteorologische Institut hat erklärt, dass in diesem Frühjahr die Durchschnittstemperaturen 2,1 Grad Celsius über dem Saisonwert lagen. Das bedeutet, dass Norwegen laut The Local und YLE seinen wärmsten Frühling seit Beginn der Aufzeichnungen im Jahr 1901 erlebte.

Norwegen vermied die Hitzewelle, die Europa im Mai im Griff hatte, doch überdurchschnittliche Temperaturen im März und April trugen zum Rekord bei. Der vorherige wärmste Frühling war 2024, als die Temperaturen 1,8 Grad Celsius über dem Normalwert lagen. Danach war 2025 der zweitwärmste Frühling aller Zeiten in Norwegen.

Die Erwärmung war besonders im Norden Norwegens spürbar.