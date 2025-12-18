Norwegen erweitert die militärpolizeilichen Befugnisse auf der abgelegenen arktischen Insel Jan Mayen

HQ

Norwegen plant, die militärpolizeiliche Befugnis auf die abgelegene arktische Insel Jan Mayen auszuweiten, mit Berufung auf ein sich verschlechterndes Sicherheitsumfeld und die Aussicht auf eine verstärkte alliierte Aktivität in der Region.

Das norwegische Verteidigungsministerium hat einen Entwurf vorgelegt, der die unbewohnte Vulkaninsel unter das bestehende Militärpolizeigesetz des Landes stellen würde. Der Vorschlag, der nun für öffentliche Konsultationen offen ist, würde es dem Stationskommandanten auf Jan Mayen ermöglichen, ein Militärgebiet einzurichten und durchzusetzen und einzugreifen, um Gesetzesverstöße zu verhindern oder zu stoppen.

Etwa 500 Kilometer östlich von Grönland gelegen, beherbergt Jan Mayen ein kleines, rotierendes Kontingent norwegischer Streitkräfte und dient sowohl als militärischer als auch meteorologischer Außenposten. Außerdem verfügt sie über eine Landebahn, die gelegentlich für militärische Flüge und logistische Nachschub genutzt wird.

Isolierte Gebiete zu potenziellen Brennpunkten

Beamte sagen, der Schritt spiegele wachsende strategische Bedenken in der Arktis wider, wo Klimawandel und geopolitische Spannungen zuvor isolierte Gebiete zu potenziellen Brennpunkten machen. Norwegen hat bereits Pläne angekündigt, Jan Mayen und Spitzbergen über ein unterseeisches Glasfaserkabel mit dem Festland zu verbinden, was die wachsende Bedeutung der Inseln weiter unterstreicht.

Die Arktis ist für die NATO und Russland zu einem zunehmend sensiblen Gebiet geworden. Ein Besuch von US-Luftwaffenangehörigen im Jahr 2020 zur Bewertung des Flugplatzes von Jan Mayen stieß auf Kritik aus Moskau, das ihn als destabilisierend bezeichnete. In jüngerer Zeit haben Sicherheitsanalysten gewarnt, dass das nahegelegene Spitzbergen anfällig für Konfrontationen sein könnte.

Während Russland weiterhin ein zentrales Anliegen ist, haben auch die skandinavischen Geheimdienste ihre Bedrohungsbewertungen ausgeweitet. Dänemark identifizierte letzte Woche erstmals die Vereinigten Staaten als potenzielle Sicherheitsrisiko, nachdem Präsident Donald Trump wiederholt sein Interesse an Grönland bekundet hatte.