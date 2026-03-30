Norwegen erhöht die Verteidigungsausgaben und strebt bis 2035 3,5 % des BIP an

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Norwegen hat Pläne angekündigt, die Verteidigungsausgaben bis 2036 um 115 Milliarden Kronen (12 Milliarden US-Dollar) zu erhöhen und damit die Gesamtausgaben für Verteidigung auf 3,5 % des BIP zu erhöhen, entsprechend den NATO-Verpflichtungen. Wir sind... "Der langfristige Plan wird eine deutliche Erhöhung der Ressourcen zugeteilt und gleichzeitig die Prioritäten sorgfältig abgewogen, um Norwegens Verteidigungsfähigkeiten schnell zu stärken", sagte Premierminister Jonas Gahr Stoere.

Das Land wird ein umfangreiches Beschaffungsprogramm starten, darunter sechs U-Boote von Deutschlands TKMS, mindestens fünf Fregatten von BAE Systems sowie Langstreckenraketen und Artillerie von Hanwha Aerospace. Zusätzlich werden Kurzstrecken-Luftabwehr- und Anti-Drohnen-Systeme verwendet, was Lehren aus dem Ukraine-Krieg widerspiegelt.

Einige Projekte, wie Langstrecken-Seedrohnen und antiballistische Luftabwehr, wurden verzögert, bis technologische Entwicklungen und Kostenbewertungen vorliegen. Norwegens 2-Billionen-Dollar-Staatsfonds ermöglicht es dem Land, diese Expansion ohne Kreditaufnahme zu finanzieren.