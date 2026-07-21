Northplay zeigt "Dino-Mite"-Gameplay-Verbesserungen für Dinolords

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Nach seiner Enthüllung vor einigen Jahren arbeitet der Entwickler Northplay unermüdlich daran, Dinolords – seinen "Hack 'n' Strat"-Genre-Hybridtitel, der die Jurassic-Ära und das Mittelalter verbindet, weiter zu verbessern und zu erweitern.

Die Prämisse des Spiels besteht darin, uralte Eier zu finden, die Dinosaurier darin auszubrüten, die gefährlichen Bestien für den Kampf auszubilden und sie dann in einem "Dino-Milben"- RTS-Krieg zu befehligen, der in einer mittelalterlichen Zeit spielt, in der Burgen belagert und malerische Dörfer geschützt werden müssen.

Seit der Enthüllung im Jahr 2023 arbeitet Northplay daran, das Spiel in jeder Ecke zu verbessern, so sehr, dass in den folgenden Jahren verschiedene Features eingeführt wurden, darunter der Protagonist, der nun von vorne anführt und im Kampf eine kontrollierbare Figur ist. Hinzu kommt ein komplexeres RTS-Gameplay, das Städtebau, Schlachtfelderkundung, Festungskontrolle und mehr umfasst. Ebenso wurde die Ökonomie von Dinolords angepasst, sodass die Spieler nun Ressourcen anschaffen und ansammeln müssen, um Gebäude zu errichten, die Produktivität zu steigern und Ähnliches zu errichten.

All dies ist im neuesten Trailer zu Dinolords in Aktion zu sehen, den Sie unten vollständig sehen können. Es gibt noch kein Veröffentlichungsdatum für das Spiel, aber wir wissen, dass es irgendwann für den PC erscheinen wird.