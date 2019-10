Northgards Conquest-Update fügt angeblich über 100 Stunden an Inhalt hinzu

Shiro Games, die Entwickler von Northgard, haben das dritte große kostenlose Update für ihr Wikinger-Strategiespiel veröffentlicht. Hierbei handelt es sich um einen eigenständigen Spielemodus namens Conquest, der entweder allein oder in Zusammenarbeit mit anderen Kriegern gespielt werden kann. Das Studio verspricht über 100 Stunden an Inhalt, die durch die neuen Herausforderungen in das Spiel gelangen. Jeder Clan muss sich auf der Eroberungskarte drei spezifischen Aufgaben stellen, weitere gelangen nach dem Zufallsprinzip hinzu.

Spieler sollten zusammenarbeiten und kooperieren, wenn sie gegen die immer schwieriger werdenden Gefahren bestehen wollen. Im Solo-Modus können wir unseren Clan durch Boni personalisieren und auf diese Weise andere Clans übergehen und alleine den Thron besteigen. Im Koop werden Spieler zu Experimenten ermutigt, da zwei Parteien im Vergleich zum Einzelspieler zwar einen Vorteil haben, allerdings auch mit "doppelt so vielen Problemen" (und doppelt so viel Beute) beworfen werden. Mehr Infos gibt es im Steam-Forum.

