Northgard wuselt noch dieses Jahr auf Konsolen

Shiro Games' beliebtes Wikinger-Strategiespiel Northgard erscheint 2019 auf Nintendo Switch, PS4 und Xbox One, das hat der Entwickler im unteren Video bekanntgegeben. Der Trailer enthüllt konsolenspezifische Anpassungen, wie die Controller-Steuerung und Änderungen an der Benutzeroberfläche, damit Spieler auch auf den Konsolen "mühelos" in die Erfahrung eintauchen können. Alle Versionen sind inhaltsgleich mit der PC-Fassung, die aktuellen Updates werden natürlich mitgeliefert.

Northgard ist ein Echtzeitstrategiespiel, das zur rauen Zeit der Wikinger spielt. Wir müssen Partnerschaften zu schmieden, Ressourcen verwalten und Siedlungen in einer Welt verteidigen, in der schlimme Wölfe, untote Krieger, Riesen und Drachen nur der Anfang dessen sind, was uns erwartet. Kennt ihr Nothgard vom PC?

