Northgard marschiert Ende September auf Konsolen, neue Erweiterung angekündigt

Northgard erscheint am 26. September auf Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch, das hat uns der Indie-Entwickler Shiro Games die Woche in einer Pressemitteilung mitgeteilt. Weil das Studio mit den Verkaufszahlen der PC-Version so zufrieden war, planen sie eine kostenlose Erweiterung namens "Conquest", die im Oktober verfügbar werden soll. Das Update wird zufällig generierte Inhalte bereitstellen und Fans vor neue Herausforderungen stellen. Eine Brettspiel-Adaption des Wikinger-Strategiespiels kommt ebenfalls - Northgard: Uncharted Lands heißt die. Darin kämpfen Wikingerstämme um territoriale Kontrolle und Ausbreitung.

You watching Werbung