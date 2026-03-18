Northern League of Legends Meisterschaft ist im Chaos, da der Veranstalter ankündigt, dass die Liga nicht mehr betrieben werden kann

HQ

Es war eine ziemlich schwierige Zeit für die zweite Liga und den Basiswettbewerb League of Legends im Vereinigten Königreich, Irland und in den Norden, da die Northern League of Legends Championship (NLC), die europäische Regionalliga (ERL) für die Region, wegen einer Reihe schlechter Entscheidungen kritisiert wurde. Nach einer kürzlichen Entschuldigung und dem Versprechen, es besser zu machen, hat sich nun eine massive Wendung ereignet, bei der der NLC-Organisator aktiv seine Unfähigkeit angekündigt hat, das Turnier durchzuführen.

Laut Riot Games wurde uns mitgeteilt, dass League ApS, wie der Organisator genannt wird, erklärt hat, dass "sie nicht mehr in der Lage sind, die Liga zu betreiben." Dies hat zu einer Flut von Fragen geführt, was die Zukunft der regionalen Liga bringen könnte, wobei Riot ankündigte, dass es "aktiv die Lage bewertet und die nächsten Schritte übernimmt, um Kontinuität und Stabilität für den Wettbewerb zu gewährleisten."

Es wurden bisher keine offiziellen Zukunftspläne vorgestellt, da Riot auch weitere Informationen zum NLC Spring Split und dem Folgenden verspricht, alles vor Beginn kurz vor Beginn Ende März.