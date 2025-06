Norman Reedus über The Boondock Saints 3: "Es gibt jetzt ein Drehbuch"

Es gab ein anständiges Interesse daran, dass ein drittes Kapitel von The Boondock Saints gemacht wird, so sehr, dass letztes Jahr ein Bericht die Runde machte, der besagte, dass es in Arbeit sei, bevor es am Ende des Jahres bestätigt wurde. Die Frage ist nun, ob der Film tatsächlich nahe dran ist oder ob er die Rigmarole der Perfektionierung seines Drehbuchs durchlaufen muss. Den jüngsten Kommentaren von Norman Reedus nach zu urteilen, könnte es näher als weiter weg sein.

Im Gespräch mit Letterboxd bei einer Premierenveranstaltung für John Wick: Ballerina wurde Reedus gefragt, welcher Film er gemacht hat, seiner Meinung nach von Letterboxd Benutzern am meisten favorisiert wurde. Er sprang fast sofort auf The Boondock Saints, bevor er ein interessantes Update zum dritten Kapitel lieferte.

"[Die] Boondock Saints, wahrscheinlich. Wahrscheinlich das. Ja, viele Leute mögen das. Nun, wir sind dabei, eine dritte zu machen. ja. Es gibt also jetzt ein Drehbuch. Es wird gerade fein abgestimmt. Dieser Film hat Fans, die mich gerne über die Straße rennen und angreifen, verstehst du, was ich meine? Ich erinnere mich, dass ich zu Blockbuster ging, und es war die ganze Wand von Blockbuster. Und es war der meistausgeliehene Film vor Titanic. Besiege die Titanic. Verrückt, oder?"

Freust du dich auf einen weiteren The Boondock Saints Film?