Norman Osborn übernimmt die Hauptrolle in Spider-Mans neuem Animationsabenteuer

Marvels kommende Zeichentrickserie Your Friendly Neighborhood Spider-Man nimmt die Fans mit auf einen wilden Ritt durch eine parallele Zeitlinie, in der Peter Parker von keinem Geringeren als Norman Osborn, dem berüchtigten Green Goblin, betreut wird. Disney+ hat gerade einen aufregenden neuen Trailer für die Serie veröffentlicht, der einen frischen Blick auf die Entstehungsgeschichte von Spider-Man verspricht. In dieser alternativen Realität weicht Peters Weg zum ikonischen Helden von der traditionellen Erzählung des MCU ab, wobei Osborn als überraschender Führer einspringt.

Der Trailer zeigt Peter in Aktion, wie er sich durch New York City schwingt, zusammen mit einem Blick auf zwei neue Spider-Man-Anzüge. Hudson Thames spricht Peter Parker, Colman Domingo spielt Norman Osborn. Zu den weiteren bemerkenswerten Darstellern gehören Kari Wahlgren als Tante May und Hugh Dancy als Doctor Octopus. Darüber hinaus werden Fans der Daredevil-Serie begeistert sein, Charlie Cox und Vincent D'Onofrio in ihren Rollen als Daredevil und Kingpin zu sehen.

Obwohl die Serie in einem Universum außerhalb des MCU spielt, ehrt sie dennoch Spider-Mans Comic-Wurzeln, mit Animationen, die die frühen Abenteuer des Netzschleuderers zum Leben erwecken. Trotz seiner Verbindung zu Marvels größerer Welt wird Your Friendly Neighborhood Spider-Man Peter Parkers Reise zu seinen eigenen Bedingungen erkunden, wie Marvel TV-Chef Brad Winderbaum bestätigte. Die Serie soll am 29. Januar 2025 auf Disney+ debütieren.

