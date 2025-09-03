Nordkoreas nächster Führer? Kim Jong Un stellt Tochter bei Besuch in China vor

HQ

Die neuesten Nachrichten über Nordkorea . Nordkoreas Machthaber hat diese Woche seine Tochter im Teenageralter auf ihre erste internationale Reise mitgenommen und damit als mögliche zukünftige Nachfolgerin auf sich aufmerksam gemacht. Wenn Sie mehr über diesen Besuch in China erfahren möchten, schauen Sie sich hier an.

Sie wurde dabei gesehen, wie sie ihren Vater bei einer großen Militärparade begleitete, am offiziellen Protokoll teilnahm und chinesische Beamte traf, was ihr direkte Erfahrungen in der Diplomatie und bei internationalen Ereignissen verschaffte und ihre wachsende Rolle im Führungskreis der Familie hervorhob.

Obwohl es nach wie vor nur wenige Details über sie und ihre anderen Kinder gibt, signalisiert ihre Anwesenheit bei einem so wichtigen Ereignis die Vorbereitung auf zukünftige Aufgaben. Die Reise spiegelt Nordkoreas Fokus darauf wider, die Sichtbarkeit der nächsten Generation auf der internationalen Bühne zu erhöhen.