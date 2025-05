Nordkoreanischer Kriegsschiffstart scheitert, Kim Jong Un nennt Vorfall kriminell

HQ

Die neuesten Nachrichten über Nordkorea . Am Mittwoch ereignete sich ein großes Missgeschick in Nordkoreas Marineambitionen, als ein neuer 5.000-Tonnen-Zerstörer bei seinem Start in Chongjin vor den Augen von Machthaber Kim Jong Un strukturelle Schäden erlitt, berichteten staatliche Medien.

Staatliche Medien berichteten, dass Kim den Vorfall scharf verurteilte, ihn auf Fahrlässigkeit zurückführte und ihn als Schlag gegen die nationale Würde betrachtete. Berichten zufolge verlor das Schiff das Gleichgewicht und kenterte, was zu dringenden Reparaturaufträgen im Vorfeld eines wichtigen Parteitreffens führte.