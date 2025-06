Nordkorea weist UN-Überwachungsvorwürfe als politisch motiviert zurück

HQ

Die neuesten Nachrichten über Russland und die Ukraine . Wir wissen jetzt, dass Nordkorea sich vehement gegen einen neuen Bericht eines UN-Sanktionsteams gewehrt hat, der Pjöngjangs militärische Zusammenarbeit mit Russland mit verstärkten Angriffen in der Ukraine in Verbindung bringt, berichteten staatliche Medien am Montag.

Das Regime bezeichnete die Behauptungen als feindliche Einmischung in seine souveränen Angelegenheiten und verteidigte die Partnerschaft als rechtmäßige Reaktion im Rahmen eines bilateralen Vertrags. In der Zwischenzeit bleibt abzuwarten, wie sich die wachsende Annäherung zwischen Moskau und Pjöngjang entwickeln wird.