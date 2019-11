Nordkorea produziert eine eigene Videospielkonsole namens Moranbong

Daniel Ahmad ist ein erfahrener Analyst von Niko Partners und in der Regel eine sichere Quelle für brisante Informationen in der Spielewelt. Er hat kürzlich eine Videospielkonsole namens Moranbong entdeckt, die speziell für den nordkoreanischen Markt entwickelt wurde. Arirang Meari, eine der staatlich kontrollierten Seiten des kommunistischen Regimes, hat diese Meldung mittlerweile bestätigt.

Die Konsole selbst bietet anscheinend eine Kamera, die Microsofts Kinect ähnelt, sowie einen Controller, der Bewegungssteuerung erfasst und somit an die Wii-Motes von Nintendo erinnert. Außerdem scheint es eine Art Fitnessmatte als Accessoire zu geben, um "Sport und Fitness-Spiele, sowie pädagogische Apps" zu unterstützen. Die Moranbong soll nicht außerhalb Nordkoreas veröffentlicht werden und wir bezweifeln, dass es in puncto Rechenleistung oder Third-Party-Support mit der kommenden Playstation 5, Xbox Scarlett oder gar mit der Switch konkurrieren kann. Macht aber sicher trotzdem Spaß, zumindest würden wir es gerne für euch testen. Der Name geht übrigens auf eine nordkoreanische Popgruppe zurück.