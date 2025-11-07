Nordkorea feuert ballistische Rakete in Richtung Meer vor seiner Ostküste, berichten Südkorea und Japan

HQ

Nordkorea hat am Freitag eine ballistische Kurzstreckenrakete in Richtung des Meeres vor seiner Ostküste abgeschossen, teilten Südkorea und Japan mit und markierten damit eine weitere Eskalation, nur wenige Tage, nachdem Donald Trump Kim Jong Un zur Wiederaufnahme des Dialogs eingeladen hatte.

Der südkoreanische Generalstab teilte mit, die Rakete sei aus dem Nordwesten des Landes nahe der chinesischen Grenze abgefeuert worden und sei etwa 700 Kilometer weit geflogen, bevor sie außerhalb der ausschließlichen Wirtschaftszone Japans gelandet sei. Sowohl Seoul als auch Washington verfolgten den Start und tauschten Daten mit Tokio aus.

Erneute Spannungen trotz Trumps Annäherung

Der Start folgt auf eine Reihe von Raketentests in den letzten Wochen und erfolgte, nachdem Nordkorea den Vereinigten Staaten "Feindseligkeit" wegen der neuen Sanktionen gegen ihre Beamten und Institutionen vorgeworfen hatte. Das Außenministerium des Landes versprach, zu reagieren, ging aber nicht näher darauf ein.

Trump, der Kim 2019 im Waffenstillstandsdorf Panmunjom getroffen hatte, bekräftigte kürzlich seine Bereitschaft, den nordkoreanischen Führer erneut zu treffen. Kim hat nicht öffentlich geantwortet, aber zuvor gesagt, er habe "gute Erinnerungen" an ihr Treffen und deutete an, dass die Gespräche wieder aufgenommen werden könnten, wenn Washington den Druck auf die Denuklearisierung nachlasse.