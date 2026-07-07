Nordkorea behauptet, Japans militaristische Ausweitung im Ausland sei "sehr real"

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Nordkorea beschwört das Gespenst des japanischen Militärimperialismus herauf und hat heute über die staatliche Nachrichtenagentur KCNA Japan einer Wiederaufrüstung beschuldigt, die über eine Verteidigungspolitik hinausgeht, und seine Streitkräfte in eine "völlig offensive und aggressive Kraft" zu verwandeln.

Dieser Kommentar kommt zu einer Zeit, in der Nordkorea zunehmend Wert auf sein eigenes Marinemodernisierungsprogramm legt, zwei neue Zerstörer in Dienst stellt und behauptet, dass Japan derzeit ein System unbemannter U-Boote entwickelt, die Anti-Schiffsangriffe mit Torpedos und Unterwasserminen durchführen können, so Reuters. Japan lehnte es ebenfalls ab, sich zu diesem Bericht zu äußern, als die Medien ihn ansprachen.