Nora Heroum erklärt, warum Frauen auf und neben dem Platz gebraucht werden: "Ohne Frauen fehlt uns ein Puzzleteil"

HQ

Die Investitionen der UEFA in den Frauenfußball sind in den letzten Jahren drastisch gestiegen. Diese Woche wurde ein neuer Klubwettbewerb angekündigt, ähnlich der Europa League der Männer, der mehr Frauenfußballmannschaften auf dem ganzen Kontinent mehr Möglichkeiten bietet.

Und was die internationalen Wettbewerbe anbelangt, so hat die UEFA die Preisgelder für die nächste Frauen-Europameisterschaft, die im kommenden Sommer stattfindet, mehr als verdoppelt.

Nora Heroum, finnische Verteidigerin des italienischen Klubs Sampdoria, sowie die finnische Nationalmannschaft, die sich für die EM 2025 qualifiziert hat, lobten, wie sich der Frauenfußball in ihrem Heimatland entwickelt hat.

"Der Frauenfussball in Finnland hat sich stark entwickelt. Im Jahr 2019 haben wir die gleiche Bezahlung mit der Männer-Nationalmannschaft erreicht, was ein Zeichen für das Engagement des Verbandes ist, den Frauenfussball zu unterstützen", erklärte sie in einem Interview mit der UEFA.

"Viele finnische Spieler spielen jetzt bei Top-Klubs im Ausland, und unsere Jugendnationalmannschaften erzielen starke Ergebnisse. Die Beteiligung am Mädchenfussball hat ein Rekordniveau erreicht, und wir haben rekordverdächtige Zuschauerzahlen bei den Spielen der Frauen-Nationalmannschaft gesehen."

Nora Heroum erklärt, warum es wichtig ist, mehr Frauen in Führungspositionen zu haben

Parallel zu ihrer Tätigkeit für den italienischen Klub und die finnische Nationalmannschaft absolviert Heroum ein zweijähriges Masterstudium zum Executive Master for International Players, mit dem Ziel, ihre Karriere im Fussball nach ihrer aktiven Zeit fortzusetzen.

Der Abschluss bereitet die Studierenden auf verschiedene Verwaltungsberufe rund um den Fußball vor: kurz gesagt, auf Entscheidungspositionen, die eine stärkere Vertretung von Frauen erfordern.

"Frauen bringen unschätzbare Erkenntnisse mit, vor allem, wenn es um die Entwicklung des Frauenfussballs geht. Ohne Frauen in Führungspositionen fehlt uns ein entscheidendes Puzzleteil. Der Fussball sollte alle repräsentieren, und Frauen in administrativen Funktionen stellen sicher, dass der Sport auf ausgewogene und gerechte Weise wächst."