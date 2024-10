Noot Noot! Aardman und Mattel arbeiten gemeinsam an einer Pingu-Stop-Motion-Animationsserie

Eines der großartigen Elemente der 2020er Jahre war die Rückkehr von Aardman als führendes Animationsstudio. Nach ein paar ruhigeren Jahren hat das berühmte britische Studio inzwischen einen neuen Chicken Run Film produziert, hat einen neuen Wallace & Gromit auf dem Weg und wird bald auch seine Talente zur Verfügung stellen, um Pingu wieder ins Rampenlicht zu rücken.

Aardman und Mattel haben eine Zusammenarbeit angekündigt, die zur Entstehung einer Stop-Motion-animierten Pingu-Serie führen wird. Es wird gemeinsam von Sarah Cox, Chief Creative Director von Aardman, und Alan Thorpe sowie Sidney Clifton, Rob David und Melanie Shannon von Mattel entwickelt.

Über diese Rückkehr von Pingu sagte Cox: "Von unseren ersten Gesprächen mit Mattel an fühlten wir eine unmittelbare und starke Verbindung in unserer gemeinsamen Liebe zu Pingu, dem authentischen Reiz der ursprünglichen IP und der Comedy, die Sprachbarrieren überwindet, um das Publikum überall anzusprechen. Aardman und Pingu ist eine so natürliche und verlockende Kombination. Der Charme der Stop-Frame-Animation zusammen mit der skurrilen Respektlosigkeit und dem charaktergetriebenen Storytelling passt perfekt zu unserem kreativen Ansatz. Es gibt noch so viele Geschichten zu erzählen, wir können es kaum erwarten, loszulegen."

Die genauen Veröffentlichungspläne für die Serie sind derzeit noch unklar.