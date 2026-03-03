Sport
Nominierungen für die Laureus World Sports Awards 2026 bekannt gegeben: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...
Dies sind laut den Laureus Awards die besten Athleten und Teams des Jahres 2025.
Die Laureus World Sports Awards haben die Nominierungen für die Ausgabe 2026 bekannt gegeben, die am 20. April in Madrid vergeben wird. Dies sind eine der renommiertesten Preisverleihungen im Sport, mit sieben Kategorien, die die besten Einzelathleten, Teams, Durchbrüche und Gemeinschaftsprogramme mit positiver sozialer Wirkung feiern.
Laureus World Sports Awards 2026 Nominierungen
Laureus Weltsportler des Jahres
- Carlos Alcaraz (tennis) — ESP
- Ousmane Dembélé (Fußball) — FRA
- Mondo Duplantis (Stabhochsprung) — SWE
- Marc Márquez (MotoGP) — ESP
- Tadej Pogacar (Radsport) — SLO
- Jannik Sinner (tennis) — ITA
Laureus Weltsportlerin des Jahres
- Aitana Bonmatí (Fußball) — ESP
- Melissa Jefferson-Wooden (Leichtathletik) — USA
- Faith Kipyegon (Leichtathletik) — KEN
- Katie Ledecky (Schwimmen) — USA
- Sydney McLaughlin-Levrone (Leichtathletik) — USA
- Aryna Sabalenka (tennis) — BLR
Laureus Weltteam des Jahres
- England Frauen-Fußballmannschaft — Großbritannien
- Europäische Ryder-Cup-Mannschaft — Europa
- Indische Frauen-Cricketmannschaft — IND
- McLaren Formel-1-Team — Großbritannien
- Oklahoma City Thunder — USA
- Paris Saint-Germain — FRA
Laureus Weltdurchbruch des Jahres
- Désiré Doué (Fußball) — FRA
- João Fonseca (tennis) — BRA
- Shai Gilgeous-Alexander (basketball) — CAN
- Luke Littler (Dart) — Großbritannien
- Lando Norris (Motorsport) — Großbritannien
- Zidi Yu (Schwimmen) — CHN
Laureus World Action Sportsperson of the Year
- Yago Dora (Surfen) — BRA
- Kilian Jornet (Bergsport) — ESP 🇪🇸
- Chloe Kim (Snowboarden) — USA
- Rayssa Leal (Skateboarden) — BRA
- Molly Picklum (Surfen) — AUS
Laureus Weltsportler des Jahres mit Behinderung
- Gabriel Araújo (Schwimmen)
- Simone Barlaam (Schwimmen)
- David Kratochvíl (Schwimmen)
- Catherine Debrunner (Leichtathletik)
- Kiara Rodríguez (Leichtathletik)
- Kelsey DiClaudio (Para-Eishockey)
Laureus Sport for Good Award
- Fútbol Mas (Jugendsport-Wohltätigkeitsorganisation)
- MindLeaps (Bildung durch Tanz)
- Transformación Social TRASO (Kampfsport + Therapie)
- A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inklusiver Sport)
- Rugby für das Gute (ADHS-Jugendrugby)
- Kings County Tennis League (Tennis-Outreach)
Die Laureus World Sports Awards werden in Madrid verliehen. Letztes Jahr wurden Mondo Duplantis, Simone Biles und das Herrenteam Real Madrid als Sieger in den Kategorien Athleten und Mannschaften ausgewählt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr gewinnen?