Nominierungen für die Laureus World Sports Awards 2026 bekannt gegeben: Alcaraz, Pogacar, Dembélé, Bonmatí, Duplantis...

HQ

Die Laureus World Sports Awards haben die Nominierungen für die Ausgabe 2026 bekannt gegeben, die am 20. April in Madrid vergeben wird. Dies sind eine der renommiertesten Preisverleihungen im Sport, mit sieben Kategorien, die die besten Einzelathleten, Teams, Durchbrüche und Gemeinschaftsprogramme mit positiver sozialer Wirkung feiern.

Laureus World Sports Awards 2026 Nominierungen

Laureus Weltsportler des Jahres



Carlos Alcaraz (tennis) — ESP



Ousmane Dembélé (Fußball) — FRA



Mondo Duplantis (Stabhochsprung) — SWE



Marc Márquez (MotoGP) — ESP



Tadej Pogacar (Radsport) — SLO



Jannik Sinner (tennis) — ITA



Laureus Weltsportlerin des Jahres



Aitana Bonmatí (Fußball) — ESP



Melissa Jefferson-Wooden (Leichtathletik) — USA



Faith Kipyegon (Leichtathletik) — KEN



Katie Ledecky (Schwimmen) — USA



Sydney McLaughlin-Levrone (Leichtathletik) — USA



Aryna Sabalenka (tennis) — BLR



Laureus Weltteam des Jahres



England Frauen-Fußballmannschaft — Großbritannien



Europäische Ryder-Cup-Mannschaft — Europa



Indische Frauen-Cricketmannschaft — IND



McLaren Formel-1-Team — Großbritannien



Oklahoma City Thunder — USA



Paris Saint-Germain — FRA



Laureus Weltdurchbruch des Jahres



Désiré Doué (Fußball) — FRA



João Fonseca (tennis) — BRA



Shai Gilgeous-Alexander (basketball) — CAN



Luke Littler (Dart) — Großbritannien



Lando Norris (Motorsport) — Großbritannien



Zidi Yu (Schwimmen) — CHN



Laureus World Action Sportsperson of the Year



Yago Dora (Surfen) — BRA



Kilian Jornet (Bergsport) — ESP 🇪🇸



Chloe Kim (Snowboarden) — USA



Rayssa Leal (Skateboarden) — BRA



Molly Picklum (Surfen) — AUS



Laureus Weltsportler des Jahres mit Behinderung



Gabriel Araújo (Schwimmen)



Simone Barlaam (Schwimmen)



David Kratochvíl (Schwimmen)



Catherine Debrunner (Leichtathletik)



Kiara Rodríguez (Leichtathletik)



Kelsey DiClaudio (Para-Eishockey)



Laureus Sport for Good Award



Fútbol Mas (Jugendsport-Wohltätigkeitsorganisation)



MindLeaps (Bildung durch Tanz)



Transformación Social TRASO (Kampfsport + Therapie)



A.S.D. Gruppo Sportivo Valanga (inklusiver Sport)



Rugby für das Gute (ADHS-Jugendrugby)



Kings County Tennis League (Tennis-Outreach)



Die Laureus World Sports Awards werden in Madrid verliehen. Letztes Jahr wurden Mondo Duplantis, Simone Biles und das Herrenteam Real Madrid als Sieger in den Kategorien Athleten und Mannschaften ausgewählt. Wer glaubst du, wird dieses Jahr gewinnen?