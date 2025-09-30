Nominierte für die BBC Green Sport Awards 2025 bekannt gegeben

HQ

Die BBC Green Sport Awards 2025 kehren nächste Woche zurück. Am 6. Oktober werden diejenigen ins Rampenlicht gerückt, die versuchen, mit Hilfe des Sports für eine bessere Welt und ein nachhaltigeres Leben zu werben.

Für die BBC Green Sport Awards gibt es einige separate Kategorien, in denen Athleten, Sportmannschaften, Veranstaltungen und mehr für ihre Nachhaltigkeitsbemühungen gefeiert werden. Die englische Fußballerin Fran Kirby, die olympische Goldmedaillengewinnerin im Segeln Hannah Mills und der Freiwasserschwimmer Hector Pardoe sind für die Auszeichnung als Sportler des Jahres nominiert.

Der ehemalige Arsenal-Spieler Hector Bellerin, die amerikanische Skilangläuferin Jessie Diggins, der viermalige Formel-1-Champion Sebastian Vettel und der dänische Fußballstar Sofie Junge Pedersen sind die Nominierten für die Auszeichnung als Weltmeister.

Bleibt nur noch der Pioneer Award, für den Arsenal, die Formel E, die Organisation für wiederverwendbare Trainer Jog On, Sport England und der London-Marathon nominiert sind. Jeder Nominierte hat auf die eine oder andere Weise dazu beigetragen, den Sport zu einem Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit zu machen, in einer Zeit, in der eine grüne Zukunft ständig von den Staats- und Regierungschefs der Welt bedroht wird, die den Klimawandel als Schwindel bezeichnen.