Nominierte für den Ballon d'Or 2025: Zeiten für jede Bekanntgabe am Donnerstag, 7. August

Heute ist es soweit: Die Nominierten für den Ballon d'Or werden am Donnerstag, den 7. August 2025, bekannt gegeben. Die Zeremonie findet am 22. September 2025 im Théâtre du Châtelet in Paris statt, und dann werden wir wissen, wer die Nachfolge von Rodri Hernández als bester Fußballer im Männerfußball antreten wird und ob Aitana Bonmatí es schaffen wird, ihre dritte Trophäe in Folge zu gewinnen.

Denken Sie daran, dass der von den Wählern verwendete Zeitraum die Saison zwischen dem 1. August 2024 und dem 31. Juli 2025 ist, was dem europäischen Kalender entspricht. Das bedeutet, dass im vergangenen Monat auch die Klub-Weltmeisterschaft der Männer, die Europameisterschaft der Frauen und die Copa América der Frauen dabei sind.

Bei den Männern scheint es keinen klaren Favoriten zu geben: Da Rodri aufgrund seiner saisonlangen Verletzung nicht in Frage kommt, klingen Lamine Yamal, Ousmane Dembélé, Raphinha, Vitinha und Mohamed Salah nach festen Kandidaten mit genügend Verdiensten. Sogar Cole Palmer, der kürzlich bei der Klub-WM gegen PSG gewonnen hat, könnte zu den Favoriten zählen...

Bei den Frauen könnte Aitana Bonmatí dies wiederholen, aber ihre Niederlagen mit Barcelona in der Champions League und mit Spanien bei der UEFA Euro könnten die Tür für einige englische Talente von Arsenal wie Chloe Kelly oder Alessia Russo öffnen, obwohl es Mariona Caldentey ist, die in diesem Jahr in Umfragen normalerweise höher rangiert...

Zeit für Nominierungen für den Ballon d'Or

Die Nominierungen werden im Laufe des Donnerstags ab 11:30 Uhr BST, 12:30 Uhr MESZ bekannt gegeben. Erwarten Sie jedoch nicht, dass Sie alle Nominierten auf einmal kennen: Die Spannung wird den ganzen Tag über anhalten, da alle fünfzehn Minuten neue Kategorien bekannt gegeben werden.



12:30 Uhr: Kopa Trophy der Frauen (beste junge Spielerin unter 21 Jahren) - 5 Nominierte



12:45 Uhr: Kopa Trophy der Männer (bester junger Spieler unter 21 Jahren) - 10 Nominierte



13:00 Uhr: Yashin Trophy der Frauen (beste Torhüterin) - 5 Nominierte



13.15 Uhr: Yashin Trophy der Männer (bester Torhüter) - 10 Nominierte



13:30 Uhr: Cruyff Trophy der Frauen (bester Trainer) - 5 Nominierte



13:45 Uhr: Cruyff Trophy der Männer (bester Trainer) - 5 Nominierte



14:00 Uhr: Women's Club of the Year - 5 Nominierte



14:15 Uhr: Men's Club of the Year - 5 Nominierte



15:00 Uhr: Ballon d'Or der Frauen - 30 Nominierte (alle 15 Minuten werden 5 Nominierte bekannt gegeben)



15:15 Uhr: Ballon d'Or der Männer - 30 Nominierte (5 werden alle 15 Minuten bekannt gegeben)



Zeiten in Mitteleuropäischer Sommerzeit, eine Stunde früher in Großbritannien.

Denkt daran, dass für die größte Auszeichnung, den Ballon d'Or der Männer und Frauen, alle 15 Minuten fünf Nominierte bekannt gegeben werden, was bedeutet, dass wir erst um 18:15 Uhr MESZ ein vollständiges Bild von allen Nominierten erhalten werden.