Nomaden-MMO Last Oasis mit Startschwierigkeiten: Early Access erst im Oktober verfügbar

Indie-Entwickler Donkey Crew hat in dieser Woche den Early-Access-Starttermin von Last Oasis auf dem PC verschoben. Eigentlich sollte der Titel am 3. September über das Early-Access-Programm von Steam verfügbar werden, neuerdings wird der 10. Oktober als Starttermin für das postapokalyptische Nomaden-MMO genannt. Laut dem Studio benötige der Titel mehr Zeit, bevor sich Interessierte darauf stürzen können. Um das Game zusätzlich zu optimieren, haben sie sich zu diesem Schritt entscheiden. In Last Oasis kämpfen die Spieler in rivalisierenden Clans um Ressourcen, Territorien und Allianzen.

You watching Werben