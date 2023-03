Nolan: So etwas wie einen Neustart gab es nicht, bevor ich Batman Begins gemacht habe.

HQ

Größenwahn oder nur plumpe Sprache? Wir gehen davon aus, dass wir alle wissen, was Regisseur Christopher Nolan meinte, als er kürzlich das aktuelle Reboot-Klima kommentierte, aber es klang zwielichtiger, als es wahrscheinlich ursprünglich beabsichtigt war.

"Es ist ein Zeichen dafür, wie schnell sich die Dinge im Filmgeschäft ändern, aber konzeptionell gab es keinen 'Neustart'. Diese Idee existierte nicht, als ich zu Batman kam. Das ist eine neue Terminologie. Warner Bros. besaß diesen wunderbaren Charakter und wusste nicht, was er damit anfangen sollte. Es war mit seiner vorherigen Iteration in eine Sackgasse geraten.

Wenn man sich anschaut, was Tim Burton gemacht hat, geht es speziell um eine Welt, die geschaffen wurde, in die Batman passt. Es ist diese großartige Gothic-Vision, die sehr konsistent ist und mit dem Charakter von Batman übereinstimmt. Was ich nicht gesehen hatte, besonders in Comics, war eine gewöhnliche Welt, in der wir in Gotham leben konnten. Wenn ein Gothamit Batman sieht, ist er so außergewöhnlich, wie er es in unserer Welt wäre. Ich wollte einen außergewöhnlichen Charakter im Hintergrund einer gewöhnlichen Welt. Das ist nicht das, was Tim getan hat, also dachte ich, es wäre eine ganz andere Richtung."

Wenn wir nur versuchen, uns schnell an die bemerkenswertesten Neustarts der Filmwelt zu erinnern, bevor Nolan Batman Begins gemacht hat, sind die folgenden Titel einige von denen, die uns spontan in den Sinn kommen; The Mummy, Dracula, Frankenstein, Godzilla, Planet of the Apes, Jack Ryan, Superman, King Kong und mehr. Nun, vielleicht wurden sie nicht "Reboots" genannt, wie sie es wären, wenn sie heute veröffentlicht würden, oder was sagst du?

Danke, Filmcomment.com