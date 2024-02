Noel Fielding spielt Großbritanniens größten Straßenräuber in The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin

Apple hat mit seinem Streaming-Dienst ein recht ausgeklügeltes Portfolio zusammengestellt, da Sie sich in den meisten Fällen an Apple TV+ wenden können, um Projekte von berühmten Hollywood-Regisseuren und -Stars zu erhalten, die ihre Talente unter Beweis stellen möchten. Deshalb ist es eine ziemliche Überraschung, dass der Technologieriese beschlossen hat, sich an Noel Fielding zu wenden und sich in die Eigenheiten der britischen Persönlichkeit einzukaufen.

Der Streamer hat den ersten Trailer für die kommende Comedy-Serie The Completely Made-Up Adventures of Dick Turpin enthüllt, eine Show, die eine fiktive Reihe von Geschichten rund um den berühmten Wegelagerer präsentieren wird, der vor allem für seinen Charme, seine Showmanship und seine tollen Haare bekannt war.

Unnötig zu erwähnen, dass es so aussieht, als ob uns eine ziemlich verrückte und ungewöhnliche Erfahrung bevorsteht, wenn die Serie bereits am 1. März 2024 auf der Streaming-Plattform erscheint, mit Hugh Bonneville und Greg Davies an der Seite von Fielding als Dick Turpin.