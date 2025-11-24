Node: The Last Favor of the Antarii Entwickler enthüllt, wie es war, ein Spiel rund um Hollow Knight: Silksong zu veröffentlichen

HQ

Ein Shadow-Launch kann für Fans spannend sein, aber wenn es ein Spiel so groß wie Hollow Knight: Silksong ist, kann das für andere Indie-Entwickler, die in einem ähnlichen Zeitraum erscheinen, ein ziemlicher Schlag sein. Node: The Last Favor of the Antarii ist ein solches Beispiel.

Wir haben uns mit Ramón López getroffen, Senior Modelleur und Spieledesigner bei Laspus Games, der uns ein wenig über die Erfahrung erzählte, rund um Silksong zu starten. "Es ist seit einem Monat veröffentlicht, mehr oder weniger zur gleichen Zeit wie das große Spiel... Silksong, ja. Das ist also ein bisschen nicht so gut für uns, aber Silksong ist ein großartiges Spiel, also ist es okay", sagte er.

Es scheint, als hege López keinen Groll gegen den Team Cherry Smash-Hit, und Node: The Last Favor of the Antarii ist an sich ein großartiges Spiel. Wenn du mehr über dieses Indie-Juwel hören möchtest, schau dir unser vollständiges Interview unten an: