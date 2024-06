Noctua verzweigt sich von der PC-Kühlung in die Heimkühlung

HQ

Noctua ist weit und breit für seine Fähigkeit bekannt, Ihren PC kühl zu halten. Leise und effektiv sind Noctua-Lüfter in vielen Gaming-PCs zu finden, aber wenn Sie Ihr Kühlspiel außerhalb Ihres Computers verlagern möchten, dehnt sich das Unternehmen jetzt auf die Heimkühlung aus.

In unserem neuen Quick Look werfen wir einen Blick auf dieses neue Unterfangen von Noctua und lassen euch wissen, ob sich die Lüfter für den Preis oder die Kühleffizienz, die sie bieten, lohnen. Schauen Sie sich das Video unten an und lassen Sie uns wissen, ob Sie Noctua Ihr Zuhause kühlen lassen würden.